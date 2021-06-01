國內新冠肺炎疫情持續延燒，雖然屏東縣已連4天「嘉玲」，但為維護前線防疫人員安全，屏東縣政府自籌經費，為全縣4396名防疫人員加保防疫險，此外，經中央撥配第二波5600劑疫苗到位，除部分優先第一線醫護人員施打外，並擴及第二類警、消及清潔隊員。

屏東縣長潘孟安表示，疫情延燒之際，第一線篩檢、診療醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，現階段疫苗以醫護人員為優先施打對象。

屏縣上周獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，5月28日起已為第一線醫護人員施打，5月31日晚第二波5600劑疫苗到位，其中2100劑仍由醫護人員施打，3500劑則撥配給33鄉鎮市衛生所，讓消防、海巡、警察及清潔隊員施打。

潘孟安強調，屏東目前分配到的疫苗不足以支應縣內需求，縣府雖尊重中央調度，但仍將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。

此外，潘也指出，前線防疫人員不論是醫護、警消、清消等，都暴露在高風險環境中，為體恤防疫人員，縣府為所屬一級機關及各鄉鎮市公所第一線執行防疫的工作人員，投保防疫保險，保障內容包括隔離期間或確診住院期間相關補助，期望提供最優質保障。

此次防疫險對象包括，各鄉鎮市公所環境清潔消毒人員、衛生局執行疫調及防疫人員、民間專責醫院醫護人員、社區篩檢站醫護等，共計4396人。潘孟安感謝所有在防疫第一線堅守崗位的夥伴，拚全力守護家園，也請大夥務必配合做好防疫，成為他們最強後盾。

(中時 )