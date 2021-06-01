二極體—虹揚-KY(6573)經過快兩年調整，營運已現轉機，不僅目前產線滿載，連過去幾年處於調整的玻封接單也相當暢旺，虹揚-KY發言人程御峰表示，5月及6月還不錯，目前訂單能見度已達明年第1季，整體營運看起來很樂觀。

虹揚-KY今天舉行線上法說會，虹揚-KY主要產品為太陽能二極體、橋式整流器，過去幾年受到轉投資玻封營運不佳及產品布局尚未發酵影響，營運陷入谷底，今年第1季依舊表現平平、處於虧損，不過，消費性電子、車用及太陽能需求自去年末開始增溫，二極體產業景氣反轉向上，虹揚-KY亦因相關電源整流應用分離式元件、太陽能旁路二極體訂單強勁，且公司在第2季已調整產品價格，營運已現轉機。

程御峰表示，去年第4季起原物料短缺及價格飆漲，致使公司第1季仍處於虧損，但虧損金額已少於去年，由於公司在第2季價格做較大的調整，除了反應成本也有毛利率預期，效益可望在第2季開始顯現，加上台灣玻封電子做了減損調整，目前接單都已回升，預期第2季以後會有較好的業績及毛利率表現。

就產品別來看，今年第1季太陽能二極體產品占比約43%，橋式整流器占比約31%，一般二極體占比約15%。

為了消化市場龐大的需求，虹揚-KY已經著手進行相關熱門產品封裝產線的擴產，預計於第2季陸續完成，完成後產能可提升約35%

程御峰表示，目前虹揚-KY多種產品產線呈現滿載狀況，5月及6月看起來還不錯，訂單能見度已達明年第1季，今年營運可望擺脫虧損，重返獲利軌道。

(時報資訊)