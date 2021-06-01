一波三折的台新金(2887)收購保德信人壽案終於拍板！在歷經2次退回補件後，金管會今（1）日宣布以附條件方式，核准台新金收購保德信人壽申請案，指出台新金應依所報規畫完成向金管會承諾事項、並函報金管會認可後生效。

金管會表示，經審核本案尚符合金控法及保險法相關規定，惟考量本案台新金向金管會承諾保障保德信人壽保戶及員工權益、長期經營保德信人壽、配合保德信人壽未來10年增資資金需求辦理注資等事項，須提報董事會通過，故金管會採附條件核准。

金管會指出，待台新金將相關承諾事項提報董事會通過，並檢送董事會議程及議事錄、與保管機構簽訂保管股票暨授權處分契約，以及由保管機構出具的保管資產明細表等資料，函報經認可後，此案即可生效。

金管會要求台新金應依向金管會承諾事項，將持有的彰銀23.4億持股交付信託，並在期限前完成出售，以取得自有資金辦理交割。另外，亦請台新金依資訊揭露相關規定公告相關重大訊息，並就向金管會承諾事項提報股東會。

據金管會統計，保德信人壽截至4月底員工共有1036人，保戶共22.8萬人、有效契約74.5萬件。保險局副局長張玉煇表示，台新金承諾保德信人壽員工將全數留用3年，此案主要關注台新金需依所提承諾對保德信人壽注資，使資本適足率等指標均符合規定標準。

(時報資訊)