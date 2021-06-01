鴻海集團與永齡基金會創辦人郭台銘出手購買500萬劑BNT疫苗，1日向衛福部遞件完成，桃園市長鄭文燦不諱言，各國都把疫苗當作非常重要的戰略物資，疫苗大廠又非常有限，讚郭：「我非常的佩服！」相信中央會仔細看文件是否備齊，也希望中央購買疫苗計畫不要那麼吃緊。

鄭文燦不諱言，疫苗跟一般想像的貿易採購不一樣，疫苗並非一般藥廠既有的藥品，目前供應非常吃緊，因為原物料也缺貨，各個國家都把疫苗當成是非常重要的戰略物資，疫苗大廠又非常有限，對於郭台銘的努力，「我非常的佩服！」

鄭文燦說，郭台銘已經送件，相信中央的疫情指揮中心以及衛生福利部，會仔細看文件是否齊備、採購的管道是否能確定有足夠疫苗供應，期許可以透過中央民間一起努力來完成，中央應該會了解整個疫苗採購的情況，積極地來協助。

鄭文燦提到，目前的疫苗都是緊急使用，國際上的疫苗大廠大部分都是在大國手上，政府在疫苗採購部署上，是採取多元方式來爭取足夠的合格疫苗，強調疫苗安全性、有效性一定要得到驗證才會採購。

鄭文燦說，民間能夠幫忙爭取疫苗，是出自於想要協助防疫的善意，但仍然需要很努力，直言有些國家在疫苗政策上，只跟政府交易、或只跟政府協商，有些國家也許有不同的疫苗策略，行政院和中央流行疫情指揮中心都已經說明，政府願意站在協助的立場，積極地協助民間管道爭取疫苗，這也能保障台灣疫苗供應量的增加。

鄭文燦說，政府的購買計畫，目前正在提早交貨，希望疫苗供應6月、7月不要那麼吃緊、能夠數量多一點、進來速度快一點，相信是大家共同的期盼，政府好好努力，民間願意幫忙的更要協助，爭取到更好、更多的疫苗。

(中時 )