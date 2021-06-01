宜蘭縣今天（1日）新增5例確診，累積已有72人確診，但今天公布的確診者因及時被匡列居家隔離、以及人不在宜蘭，宜蘭縣衛生局並未公布足跡；宜蘭縣獲分配的1700劑疫苗，將全數用在醫護上，縣長林姿妙也向中央喊話，縣府已將童玩節的7000萬元預算轉為買疫苗救命錢，懇請中央協助宜蘭縣儘速購買疫苗。

新增確診5人，案8552為60多歲的女性、案8553為30多歲男性，為母子關係，案8552在台北陪伴住院的案8553，2人在24日接觸到一位確診者（案5997），被列為住院隔離，母子在25日採檢陰性，29日再次採檢為陽性而確診。

案8554、案8555為兄弟檔，2人年齡均不到10歲，原本與父母、祖父母住在新北市，因新北疫情嚴峻，26日由母親自行駕車送回宜蘭家中照顧，但其祖父母先後確診，被通知居家隔離後確診。

案8785為50多歲女性，為金樽餐廳群聚中確診者案4991的母親，該案是居家隔離對象，母子確診案在台北，兄弟確診案是母親都在家中開伙，因此衛生局無新增5案的足跡對外公布。

目前縣內72名確診者中，與金樽餐廳喜宴群聚有關為13人（另有3人為外縣市民眾），羅東銀河遊藝場群聚20人，與雙北等縣市有關為26人，感染源尚待釐清有13人。死亡1人，出院18人，有肺炎症狀的15人多為60至70歲長者。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣日前獲分配2800劑疫苗，已經注射2100餘劑，警察、消防、清潔隊員各分配200劑，80劑給國安人員，其餘都用在醫護上，今天再獲分配的1700劑疫苗則會全數給醫護人員施打。

桃園市決定美容、美髮等業者停止營業，工旅處長李東儒表示，八大行業的理容業經營型態比較沒辦法落實防疫作為，一般的理髮、理容業者有意願且落實防疫，因此宜蘭縣暫時不會納入暫停營業，但未來會視疫情發展檢討。

林姿妙表示，日前宣布取消辦理童玩節，7000萬元轉為救命錢，購買疫苗讓縣民施打，不過，至今中央尚未訂定相關的辦法，懇請中央協助宜蘭縣儘速購買疫苗，以保障縣民健康。

(中時 )