《每日郵報》5月31日報導，1名身著超短熱褲、微露半球的義大利豪放女，日前在搭乘由伊維薩島飛往米蘭的航空班機時，由於沒有將口罩配戴好而遭到同班機的人糾正。孰料該豪放女不但不戴好，反而失控大罵並攻擊旅客。航班機組員無奈下只好將她拖出機艙，一路上豪放女還不安分地猛踢機組人員。
這起航空驚魂記發生在瑞安航空由伊維薩島飛往米蘭的航班上。由於時逢新冠肺炎大流行，航空公司要求所有乘客配戴口罩，以防止疫情傳播。孰料，1名豪放女口罩是戴著檢查用的，其大喇喇地將口罩拉到下巴下方，此舉讓其他旅客不滿，要求其將口罩配戴好。
然而，見笑轉生氣的豪放女不僅沒有從善如流，反而開始破口大罵。隨著越罵越上火，怒從心中起、惡向膽邊生的豪放女最後還四處吐起口水來，末了來一記龍爪手，一把揪住1名女性旅客的頭髮。
現場連連的驚呼聲引來航空公司人員。機組人員在理性勸說卻毫不見效下，只好將其強行拖出航班。儘管事已至此，該女卻仍不安分地使出無影腳，頻頻踢向協助的旅客與機組人員。
根據瑞安航空的規定，所有搭乘航班的旅客在飛行時間應配戴口罩，並遮住鼻子與嘴巴。只有在喝水與吃東西時，才能將口罩取下。目前仍不清楚該名豪放女是否會遭到任何裁罰。
文章來源：Italian woman attacks another female passenger during argument about facemasks on Ryanair flight from Ibiza to Milan and lashes out at flight crew as she is dragged off
(中時新聞網)
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