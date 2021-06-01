消防隊員執行防疫勤務，穿上防護衣都須隊友協助。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

消防隊員執行疫情勤務後，都要仔細脫下防護衣，並徹底清消自己身體。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊消防員呼籲就醫民眾要誠實面對消防員疫調

苗栗縣近幾天新冠疫情確診數一度爆升，使得縣消防局第2大隊出勤量倍增，消防隊員執勤最大的恐懼，就是就醫民眾不老實接受TOCC疫調，造成可能的破口。有小隊長被老婆下令下班後不准回家，更有女消防隊員1周出勤多趟疫情勤務，每趟收勤後都得花上1個小時仔細清消，深恐把病毒傳染家人。

苗栗縣近1周來，新冠疫情確診量大幅爆升，最高曾有1天9人確診，負責載送病患的消防救護車，接連出勤，有消防隊員短短幾天就遇上多達5、6趟的確診、隔離病患運送勤務，尤其這次新冠病毒傳染力非常強，出勤隊員身心都承受非常大的壓力。

執行疫情勤務，消防隊員最大的恐懼，就是面對消防人員初步TOCC疫調時拒絕配合，又不說實話的民眾，尤其是一些自覺身體有異的民眾，自行打電話求助消防隊員送醫，又不實話實說，讓消防人員面臨不可測的危險中。

日前，消防局第2大隊人員接獲衛生局通報載送一名疑似確診者就醫，消防人員接觸到患者時，必須先做初步TOCC疫調，沒想到對方面對消防隊員詢問，不理不睬，讓負責運送的2名消防人員心裡7上8下，只能收勤回隊後拼命清潔消毒。

讓消防人員非常不解的是，他們協助運送病患，是在幫忙救人，但對方卻是把他們當成敵人一樣，在見到收治醫師時，隨即又變一張臉，讓消防人員心理頗不是滋味。

第2大隊1名消防小隊長從疫情升高後，遇到空班，老婆大人就指示不准回家，免得傳染家人。另1名消防女隊員，夫妻倆都是消防隊員，但老婆剛好輪值接送多名確診者，為怕把病毒帶回家，女隊員每次收勤都得花上1個小時完整清消自己，連衣服都得立即用熱水浸泡清洗，執勤工作量無形中加倍。

(中時 )