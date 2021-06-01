近期有不肖人士冒用合法金融機構或財經專家學者之名義成立詐騙群組，誘騙投資人進行投資。金管會提醒，民眾如有證券投資顧問或委託專家代客操作進行投資管理之需求，應委託依法得經營特許業務之業者辦理，以保障財產安全。

金管會及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下稱投信投顧公會)網站已建置合法經營證券投資顧問或全權委託投資業務之業者名單，建議民眾於委託前可先至前述網站查詢。

依證券投資信託及顧問法第107條規定，未經主管機關許可，經營證券投資顧問、全權委託投資業務，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上5,000萬元以下罰金。金管會已責成投信投顧公會於其網站建置警示專區，民眾可上網查詢。

金融機構或民眾若有發現遭冒名或遭詐騙情形，可檢證向法務部調查局或刑事警察局檢舉或告發，以維護自身權益。另若發現有公司或人員從事非法投顧或非法代操之情事，亦可檢具具體事證逕向法務部調查局告發，或提供予金管會轉請法務部調查局調查。

(旺報 )