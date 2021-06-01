彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲曾在上月17日出席永靖鄉敬義堂健康講座的40名長者，或其家人，趕緊自主健康管理，出現症狀立即通報採檢。（謝瓊雲攝）

彰化縣新增足跡（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣今天新增12例確診，水果商傳播鏈累積已109例。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局呼籲5月17日曾參加永靖鄉敬義堂健康講座的近40名長者，或其家人，趕緊自主健康管理，出現症狀立即通報採檢。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局呼籲5月17日曾參加永靖鄉敬義堂健康講座的近40名長者，或其家人，趕緊自主健康管理，出現症狀立即通報採檢。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

自桃園南下彰化在小吃部工作的陸籍女子，造成同住陸籍女友人們群聚染疫。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣疫情因桃園南下的小吃部陸女、和針對老人舉辦的保健品直銷講座而再添破口，彰化縣衛生局急尋曾在上月17日參加永靖鄉敬義堂直銷講座的40名長者，呼籲做好自主健康管理，若已有症狀主動通報隔離採檢。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣今天再新增12例確診，今年累積達166例，居家隔離人數739人、已完成篩檢12973人，陽性率1.28％；除了2例感染源待查，另外3例均是雙北返鄉或至桃園社交活動群聚發病，而水果商傳播鏈又多出7人在居家隔離中發病，累計已有109人染疫。

王惠美也公布今日新增疫調足跡，包括永靖民有市場、楓康超市永靖店、斯朵利專業髮廊台中漢口店，由於花壇鄉有直播主直播打麻將被警方查獲，她呼籲大家避免室內打麻將等群聚、不要再做人與人的連結，以免受罰。

衛生局長葉彥伯指出，前天一名染疫老婦，經追查感染源可能來自永靖鄉敬義堂一場專門針對老年人舉辦的健康食品直銷講座，稽查人員掌握情報前往第二場次卻撲空，由於聯絡不上自稱「阿奇、阿蘭」的兩名主持人，加上現場有近40名長者群聚聽講，仍無法掌握名單，呼籲長輩與民眾幫忙注意，若家中有長輩曾出席講座，若有相關症狀盡速通報採檢，有任何疑問皆可主動聯繫衛生局。

另外，40幾歲陸籍女子15日後自桃園南下彰化，與另兩名40、50歲陸籍女友人同住在某民宅內，並在小吃部、KTV等工作，其中兩人欲回大陸前夕，進行篩檢發現陽性，CT值31、32，衛生局也緊急將與染疫女子同房的陸女收治採檢，並擴大匡列同棟屋子裡的房客與住在隔壁的房東等8人。

一台車繞全台灣，最後在台東確診的65歲老翁，其疫調足跡遍及南台灣，但屏東縣衛生局卻未被通知，葉彥伯坦承疏忽漏掉，公開致歉；而其母親在彰化二水老家，二水日照中心遭公布疫調足跡，葉彥伯強調，老翁母親隔離中，採檢結果已呈陽性，雖尚未正式公佈，即使老翁自己未實際到日照中心，但母親會去，因此採取預防性公布。

葉彥伯指出，中央撥發6500劑疫苗，今天將全數施打完畢，中央預計再撥6000多劑，也將優先讓全縣醫護人員施打，預估接種率可達85％。未來若有更大量疫苗到位，將比照流感疫苗方式，找適當大型場所由醫護進駐大規模施打，也將採預約制讓民眾至衛生所、診所施打，同時將在全縣200多個關懷據點設站，方便長者就近接種新冠疫苗。

(中時 )