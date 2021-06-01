因應國內COVID-19疫情警戒升級，尤以雙北疫情仍然嚴峻，警戒標準達第三級以上延長至6月14日。北市府配合中央政策實施，為降低民眾臨櫃申請失業給付接觸人員的風險、便利民眾服務，即日起民眾即可透過臺北市政府市民服務大平台「失業給付即時線上辦」線上系統，初步先以線上、傳真及郵寄等方式申請失業給付及辦理失業認定，再由臺北市就業服務處所屬就業服務站就服員電話聯繫後續事宜。

勞動局局長陳信瑜表示，5月中起北市宣布初次辦理失業給付者可採線上辦理，今再進一步調整服務內容，即日起如符合失業給付認定條件(不限定初次申辦者)，所有非自願離職者皆可採線上、傳真或郵寄方式辦理，後續將由站上就服員電話聯繫說明。

如為親自到站申請失業給付者，防疫措施不可少，除要求配戴口罩、酒精消毒、實名制外，各就服站櫃台加裝隔板，諮詢期間保持適當距離，等候區採間距一公尺梅花座位，管控進站服務人數。請民眾填寫求職登記姓名、身分證號、手機電話及勾選勞保閘門查詢後，即可離開，同樣由站上就服員後續電話聯繫說明。

陳信瑜補充提醒，申請「失業給付即時線上辦」之民眾，請至臺北市政府市民服務大平臺網站→勞動局→失業給付即時線上辦頁面，下載相關文件以傳真或郵寄至就業服務站辦理。有關就業相關活動及臺北市就業服務處所屬就業服務站資訊，請至『台北就業大補帖』網站查詢。

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