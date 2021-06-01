恒指1日開高走高，截至收盤，恒指漲1.08％，報29,468點。國企指數漲0.93％，報10,990.75點。紅籌指數漲0.1％，報4,113.16點。

恒生科技大漲2.48％，升破8,300點，大陸短影音平台快手漲超9％，美團漲6.5％，華虹半導體漲超5％，阿里巴巴漲超3％，京東、百度、網易等走高。

消費股走高，特步漲10％，比亞迪漲超6％，李寧、微盟等大漲。

個股表現方面，快手觸底反彈，上日股價來到上市以來新低，市值不足8,000億港元，1日反彈股價大漲9％，股價重返200港元，市值8,825億港元。美團上日暴漲10％，1日再度漲6％，市值超1.9兆。

上週剛上市的京東物流尾盤暴力拉升，截至收盤，京東物流漲10％，市值2,790億港元。恒生指數公司上日發佈公告稱，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於2021年6月10日收盤後被納入恒生綜合指數、恒生綜合行業指數－工業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，並於2021年6月11日起生效。

(工商 )