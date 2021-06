韓國女團Red Velvet成員Joy出道7年首度SOLO發行專輯,繼Wendy之後成為團體第二位SOLO成員,出道以來,除了團體活動,在戲劇、綜藝等領域也十分活躍的她,有著高人氣,且幾次翻唱名曲,皆深受大眾喜愛。首張個人專輯十分特別,以翻唱歌曲所組成,透過她清雅的音色重新詮釋1990至2000年代間的經典歌曲,引發高度期待。專輯公開當天,舉行線上記者會分享SOLO出道心情,隊友Wendy擔當主持人;並在專輯公開前1小時,透過直播與粉絲一起倒數同樂。專輯發行後,橫掃26國iTunes專輯排行榜冠軍,獲得好成績。

Joy首先表示自己很緊張且一點真實感都沒有,專輯籌備時感受到工作人員投注的心力與辛勞,因此產生責任感,過程中也學習到許多。又說到之前發行翻唱曲時備受喜愛,自己的歌聲很適合懷舊的氛圍,解釋了以翻唱曲組成專輯的原因;而之所以選擇1990至2000年代間的歌曲,則是因為SM娛樂首領李秀滿一句「希望此張專輯能成為媽媽與孩子能夠一起聆聽、產生共鳴」而敲定,同時感謝前輩們爽快同意她翻唱。主打歌〈Hello〉翻唱的是歌手朴惠京的作品,Joy說初次聽歌時,歌曲充滿著希望與其中想傳達安慰的感覺,打動了她,因此積極地推薦為主打,記者會上也率先公開MV,一同觀看的Wendy看完後表示MV將Joy明亮、爽快的活力都融入了的感覺,看完後心情會變得很好,一整天都覺得幸福。

記者會上Joy也藉機向成員們表達感謝,尤其是Wendy,總是傳來長篇的應援訊息,令其覺得窩心,且Wendy身為團體中首位SOLO的成員,自己也不自覺地常常向其尋求意見與諮詢;Wendy直誇「覺得Joy是沒有極限的,透過音樂很好的表現出這點」,展現成員間相挺的好感情。對於專輯的期望,Joy表示此次的專輯是以自己為中心所製作,希望能像她的藝名一樣,能帶給所有人力量。此次她也特地為台灣粉絲送上問候影片,小秀了一段中文外,一向有著陽光形象,且外表清新甜美如水果似,笑的時候會有果汁滴出來的感覺,而有著「果汁相美女」之稱的她,希望能為大家補充維他命。

Joy在直播與粉絲同樂,她表示特別緊張、不知所措,現場開箱專輯進行介紹,和粉絲一同欣賞收錄曲highlight部分,她也分享一些幕後故事,〈Day By Day〉是她從練習生時就很喜歡的歌曲;〈Be There For You〉由同齡朋友Park Moonchi參與製作,過程十分愉快。最後是唸誦粉絲的應援訊息,Joy從第一個訊息就受到感動而哽咽,雖強忍淚水想要繼續進行,卻無法順利唸完,最後仍淚灑直播現場,感性表示自己真的很幸福,謝謝粉絲們的喜愛與支持。看到Joy落淚,粉絲們為逗她開心,建議吃旁邊擺飾用的西瓜,Joy不僅讀了這則留言還照做,搞笑的展開讓她終於破涕為笑、還聽得到現場工作人員的笑聲,直播就在這溫馨的氣氛下結束。Joy個人首張SOLO的特別專輯《Hello》已在台與韓國同步數位發行。

