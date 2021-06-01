韓國女團Red Velvet成員Joy出道7年首度SOLO發行專輯，繼Wendy之後成為團體第二位SOLO成員，出道以來，除了團體活動，在戲劇、綜藝等領域也十分活躍的她，有著高人氣，且幾次翻唱名曲，皆深受大眾喜愛。首張個人專輯十分特別，以翻唱歌曲所組成，透過她清雅的音色重新詮釋1990至2000年代間的經典歌曲，引發高度期待。專輯公開當天，舉行線上記者會分享SOLO出道心情，隊友Wendy擔當主持人；並在專輯公開前1小時，透過直播與粉絲一起倒數同樂。專輯發行後，橫掃26國iTunes專輯排行榜冠軍，獲得好成績。

Joy首先表示自己很緊張且一點真實感都沒有，專輯籌備時感受到工作人員投注的心力與辛勞，因此產生責任感，過程中也學習到許多。又說到之前發行翻唱曲時備受喜愛，自己的歌聲很適合懷舊的氛圍，解釋了以翻唱曲組成專輯的原因；而之所以選擇1990至2000年代間的歌曲，則是因為SM娛樂首領李秀滿一句「希望此張專輯能成為媽媽與孩子能夠一起聆聽、產生共鳴」而敲定，同時感謝前輩們爽快同意她翻唱。主打歌〈Hello〉翻唱的是歌手朴惠京的作品，Joy說初次聽歌時，歌曲充滿著希望與其中想傳達安慰的感覺，打動了她，因此積極地推薦為主打，記者會上也率先公開MV，一同觀看的Wendy看完後表示MV將Joy明亮、爽快的活力都融入了的感覺，看完後心情會變得很好，一整天都覺得幸福。

記者會上Joy也藉機向成員們表達感謝，尤其是Wendy，總是傳來長篇的應援訊息，令其覺得窩心，且Wendy身為團體中首位SOLO的成員，自己也不自覺地常常向其尋求意見與諮詢；Wendy直誇「覺得Joy是沒有極限的，透過音樂很好的表現出這點」，展現成員間相挺的好感情。對於專輯的期望，Joy表示此次的專輯是以自己為中心所製作，希望能像她的藝名一樣，能帶給所有人力量。此次她也特地為台灣粉絲送上問候影片，小秀了一段中文外，一向有著陽光形象，且外表清新甜美如水果似，笑的時候會有果汁滴出來的感覺，而有著「果汁相美女」之稱的她，希望能為大家補充維他命。

Joy在直播與粉絲同樂，她表示特別緊張、不知所措，現場開箱專輯進行介紹，和粉絲一同欣賞收錄曲highlight部分，她也分享一些幕後故事，〈Day By Day〉是她從練習生時就很喜歡的歌曲；〈Be There For You〉由同齡朋友Park Moonchi參與製作，過程十分愉快。最後是唸誦粉絲的應援訊息，Joy從第一個訊息就受到感動而哽咽，雖強忍淚水想要繼續進行，卻無法順利唸完，最後仍淚灑直播現場，感性表示自己真的很幸福，謝謝粉絲們的喜愛與支持。看到Joy落淚，粉絲們為逗她開心，建議吃旁邊擺飾用的西瓜，Joy不僅讀了這則留言還照做，搞笑的展開讓她終於破涕為笑、還聽得到現場工作人員的笑聲，直播就在這溫馨的氣氛下結束。Joy個人首張SOLO的特別專輯《Hello》已在台與韓國同步數位發行。

(中時 )