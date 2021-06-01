近日雙和醫院發生新冠肺炎確診者，持刀攻擊護理師造成3傷，台大醫院護理部今天表示，近期曾接到有確診者離開隔離病房，造成院內同仁身心壓力甚大。台大醫院、台大醫院企業工會今天同聲呼籲各界正視醫療暴力已逐漸成為醫療職場上的重要危害因素，不僅侵蝕醫療人員投入職場的意志與熱情，也不利於病人的醫療結果，亟需加以解決。

台大醫院曾發生包括確診病人安置於隔離病房，疑似因與外界隔離而產生不信任感而故意嚴重破壞隔離病房設施暴力行為；或確診者本身有長期酒癮、藥癮，因不假外出遭護理師制止時而有威嚇毆打等暴力行為。在疫情肆虐的近期，多次發生收治於專責病房確診病人無視醫療防疫隔離規定，多次自行隨意進出病室，或語言侮辱，甚至於醫護人員執行業務時，故意扯掉醫護人員的隔離裝備，造成醫護人員照護壓力與醫療人力折損。

台大醫院企業工會顧問郭豐慈表示，如果台大醫院更早一點譴責暴力，或許就可以少一點暴力的發生，院方也因要求患者賠償拉扯醫材的損耗，院方也應提供受害醫護法律協助，而針對出入隔離病房也有傳染病防治法可以制止。

台大醫院副院長王亭貴說，如果有同仁需要律師的話，可以跟院方聯絡，可以為其討回公道，「但法律僅是事後的正義」，呼籲仍要透過患者、醫護、家屬三方同維持良好的環境。

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(中時 )