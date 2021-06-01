金管會於5月31日已同意台新金控取得保德信人壽100％股份之申請案，金管會表示，台新金控應依所報規劃完成向金管會承諾之事項，並函報金管會認可後生效。

金管會表示，經審核本案尚符合金融控股公司法及保險法相關規定，但考量本案台新金控向金管會承諾保障保德信人壽之保戶及員工權益、長期經營保德信人壽、配合保德信人壽未來十年之增資資金需求辦理注資等事項，須提報董事會通過，金管會採附條件核准，待台新金控將相關承諾事項提報董事會通過，並檢送董事會議程及議事錄、與保管機構簽訂之保管股票暨授權處分契約，以及由保管機構出具保管資產明細表等資料經金管會認可後生效。

金管會表示，並要求台新金控應依向金管會承諾之事項，於期限前出售保管資產以取得自有資金辦理交割；另請台新金控依資訊揭露相關規定公告相關重大訊息，並就向金管會承諾之事項，提報股東會。

(旺報 )