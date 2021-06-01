在韓國某企業任職經理的金姓男子，2019年底來台，卻在下榻飯店的公用廁所內，持手機偷拍另名港籍女旅客，當場遭抓包。金男當下一度下跪道歉，被逮後也都認罪，台北地院考量他無前科，犯後態度良好，依妨害秘密罪輕判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

金男2019年12月間入住南陽街某旅店，22日上午10時許，竟持其所有的三星手機，潛入4樓公用廁所內偷拍港女如廁，港女當場發現，衝出廁所搶下金男的手機，金男雖下跪求饒，港女仍堅持報警處理。

北院考量金男認罪，拍攝到的畫面只有數秒鐘，且畫面晃動、模糊不清，損害港女權益不嚴重，而金男無前科，犯行曝光當下就下跪道歉，且提出悔過書，認為他犯後態度良好，遂從輕量刑。

北院審酌金男在韓國某企業擔任經理，月薪約250萬至300萬韓元，折合新台幣6至7萬元，有配偶且家庭經濟小康等狀況，依竊錄非公開活動罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元，宣告沒收其三星手機。

(中時 )