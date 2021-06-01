國內疫情嚴峻，政府對於疫苗採購負面傳聞不斷，蔡英文總統昨(31日)也出面針對疫苗爭議與疫情發表最新談話。東華大學教授施正鋒認為，蔡會出面，可能和財經專家謝金河都講話了有關，他更質疑，若這背後沒有潛藏利益，為何要這麼固執呢？施正鋒直言，民進黨政府會崩盤，「會死得很難看」。

施正鋒5月31日在政論節目《新聞大白話》中表示，他想最大的原因是連謝金河都出來講，因為謝金河對蔡英文很友善，剛call in的朋友，跟我們想的都一樣，這是一個自由的國家，民選的政府，要花我們的錢，為什麼我們不能選擇？

施正鋒直言，要用配給的，「現在是北韓嗎？」為何打個針一定要愛國？要用國產的疫苗，國產的第三期沒做出來，萬一品質有問題，老人家打了有個三長兩短，我們是差不多了不要緊，但年輕人打了出事情要怎麼辦？他質疑，這如果這其中沒利益糾葛，為何要這麼固執？只是為了證明妳對嗎？為了歷史留名，要用多少條生命和時間去填出來？

面對主持人的提問，此事是否會撼動蔡政府？施正鋒認為，民進黨政府會崩盤，「民進黨會倒，會死得很難看」，並指網軍側翼是有拿錢的，但最近他發現，傳統綠營好朋友也出來抹黑他，他們一定是著急了，不出來不行，「因為這表示我們都出來講，那些中間選民可能會反」。

(中時新聞網)