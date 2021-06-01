米津玄師為《離婚活動》推全新抒情作品〈Pale Blue〉。（索尼音樂提供）

日本新世代創作天王米津玄師繼超級名曲〈Lemon〉後再推全新抒情作品〈Pale Blue〉，這首是她在〈Lemon〉、〈馬與鹿〉、〈感電〉後，第4度演唱日劇主題曲，搭配北川景子、瑛太主演話題日劇《離婚活動》，是他首度為以愛情為主軸的日劇創作，並以劇情「從離婚展開的戀情」為題，歌曲日前搶先在劇中播出，隨著劇情高潮迭期在每一集的結尾完美進歌，不僅令人印象深刻，更登上推特熱搜排行首位。

米津玄師去年發行專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》，在日本短短10天就衝破百萬張，日前更宣布拿下公信榜的實體數位合計銷量200萬張的驚人成績，寫下IFPI 2020年全球專輯銷售排行榜亞軍的輝煌紀錄，僅次韓國天團「防彈少年團（BTS）」，實在是日本當今最炙手可熱的創作歌手。不僅如此，他也動作頻頻跨足遊戲界，成為首位在遊戲《要塞英雄》 上進行演出的亞洲歌手，更和UNIQLO、GIVENCHY等國際品牌合作，這次發行新歌，他更將過去所有作品上架至社群平台TikTok，期待能再次席捲全球。〈Pale Blue〉已於各大數位平台上架。

(中時 )