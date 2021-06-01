行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌今（1）日上午邀集相關部會首長召開行政院防疫會議，討論防疫物資盤點、防疫做為加強及疫苗施打規畫等議題。其中，針對疫苗施打預約流程方面，初步規畫將運用過往購買口罩模式進行，以民眾熟悉方式提供施打預約。

針對近日雙北醫護人員反應防疫物資恐出現不足情形，羅秉成表示，衛福部就國內防疫物資徵用及撥配情形進行報告，表示N95口罩、隔離衣等目前數量均相當足夠，會請相關供應廠商配合全力生產。

為因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，羅秉成指出，雙北地區醫院的所需防疫物資，即日起將由指揮中心直接撥發到位、並撥發2倍的安全儲備量。衛福部也原則同意各醫療機構因應目前疫情防治需要，循程序申請調高防疫物資安全儲備量。

蘇貞昌聽取報告後表示支持相關規畫及調整，指示若醫療院所確有增加數量需求，請指揮中心隨時補足。此外，包括酒精等防疫物資的生產與販售，請財政部、經濟部協調台酒、台糖持續提升酒精生產線產能，並請衛福部協調熱點地區周邊的藥局加強鋪貨。

針對離島地方政府希望設立機場篩檢站強制民眾篩檢，蘇貞昌則表示，基於全國防疫政策一致性，不能產生混亂雜沓、「國中有國」亂象，也徒增乘客困擾，指示會從本島航空站就做好防護。

蘇貞昌表示，交通部民航局已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者篩檢，同時讓搭機前往離島的民眾在上飛機前自願進行篩檢，請指揮中心、交通部民航局、內政部警政署航警局協調醫護及警員配置相關人力。

疫苗施打預約流程初步規畫方面，政委唐鳳表示，將來疫苗可大量施打時，會運用民眾過去相當熟悉的購買口罩模式，包括透過健保快易通App、超商、藥局等便利方式進行預約。

針對各類接種站的多元設置，蘇貞昌請指揮中心協助各級醫療院所做好標準指引規畫，並請部會針對權責所管範圍相關的施打對象及族群，如科學園區、工業園區、軍隊、監所等，提早做出不同分類及集中施打規畫，以達到人員分流與同步施打效果。

最後，蘇貞昌建議指揮中心，針對疫苗大量接種的作業流程做好規畫及準備，如相關動線、留置區域及留置時間設計，如何在避免群聚前提下進行施打，並及早進行模擬測試。

(時報資訊)