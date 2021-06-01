香港國泰航空1日表示，儘管大部分機隊因疫情影響而停飛，但中長期規劃下，已開始對當地人或有永久居留權的人士開展招募活動。

幾周前，國泰航空才說要關閉加拿大的機師基地，同時澳洲與紐西蘭的也要撤掉。另外，國泰也考慮要放棄長期習慣雇用眾多外籍機師的策略。

2020年，國泰航空暫停港龍航空營運，導致數百名飛行員失業，其中許多就是當地公民或有永久居留權居民。

國泰航空指出，雖然仍未看到業務有立即性且實質性的成長跡象，但現階段的招聘是跟前瞻規劃性有關的。因此，國泰將尋找在香港沒有工作權困擾的合適機長人選。

通常來說，外籍人士在香港居住七年後，可獲得永久居留權。

據悉，自從港龍航空停飛後，持有臨時工作簽證的國泰飛行員，所獲得續約時間比平常還要短。不過，國泰航空並沒有立即回應此報導。

全球大多數航空業者只僱用當地人或有永久居留權居民，但與許多大型中東航空公司一樣，國泰航空則是招募相當多的國外機師。

不過，國泰航空在2020年，要以香港為飛航基地的機師同意減薪保住工作後，也使得在生活費如此昂貴的香港生活，就變得不那麼有吸引力了。

國泰航空在因疫情鎖國的國際大都會下，因缺乏國內市場，故4月與疫前2019年同期相比，乘客數量暴降99.3%。

(時報資訊)