二極體虹揚-KY(6573)新產品佈局效益開始顯現，虹揚-KY發言人程御峰表示，公司新拓展的保護類元件產品可望於下半年有明顯進展，SiC蕭特基二極體、SiC MOSFET等新產品研發也將於今年第4季或明年第1季對公司業績帶來正向發展。

虹揚-KY今天舉行線上法說會，過去虹揚-KY產品應用於太陽能居多，近幾年公司逐步擴大產品應用，除了車用產品，消費電子電源供應整流元件於2020年第4季順利打入大陸大廠智慧家電供應鏈，公司規劃拓展保護類元件也可望於下半年開始發酵。

程御峰表示，公司保護元件主要為ESD、TVS等，並鎖定3C、NB等消費性電子領域，預計下半年有明顯進展，對公司業績及毛利可望有明顯貢獻。

除保護類元件，虹揚-KY研發的快恢整流二極體、太陽能旁路二極體、橋式整流器、SiC蕭特基二極體、SiC MOSFET、MOSFET等10餘款新產品研發亦可望於今年第4季或明年第1季對公司業績帶來正向發展。

虹揚-KY亦持續規劃推出適用於SMPS電源供應方面低能耗、高轉換率的蕭特基二極體新產品。

此外，虹揚-KY計畫去年完成的CNAS實驗室受疫情影響延至今年，現在預計於第3季完成，有助於公司實驗信任度提升。

程御峰表示，受惠於市場需求強勁，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部份交期已排到明年，隨著新產品佈局發酵，可望為公司帶來新動能。

揚州二廠二期工程已於去年底完工投產，目前已完全上線，公司也針對數種熱門封裝產線擴增，預計於第2季陸續完成，預計完成後產能可提升約35%。

(時報資訊)