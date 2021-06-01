逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤1日持續上漲，且電子、傳產均有強勢族群表態，終場揚升93.95點，收在17,162.38點。就技術面觀察，KD指標高檔鈍化，顯示強多格局不變，若後續跳空缺口16,889點不破，即有望挑戰歷史高點17,709點。

個股方面，本周納入投資組合的新唐，矽力-KY登股王後，IC設計股成台股主流，營收、獲利亮眼之IC設計股持續受市場資金青睞，股價持續走高。

觀察盤面表現，航運股經歷上沖下洗，惟盤中殺低後，再見到低接買盤進場，長榮、陽明亮燈漲停，惟高檔出貨人數仍眾多，研判航運股短線不適合過度追價，投資人應居高思危。

資金目前已明顯轉入電子股，雖台積電、聯電、聯發科等大型權值股1日稍作休息，惟IC設計的世芯-KY、敦泰、新唐等均強勢上漲，漲價電子股亦表現不俗，面板三虎、記憶體及被動元件族群皆見到低接買盤，均為近期可留意之方向。

(工商 )