新冠肺炎疫情改變民眾的生活，亦改變壽險理賠方式。因應疫情，壽險業六大措施陸續上路，包括擴大解釋住院範圍、門診治療可視同住院外，壽險公司提供住院金抵扣、醫療保險預付金，另外還有線上申請理賠、保險公司可代為調閱診斷書等，儘可能減少保戶出門及領不到保險金的憂心。

五大措施有些早已上路，在這次疫情、減少人際接觸上，正好派上用場，第一即是今年初開始擴大辦理的理賠聯盟鏈，保戶只要向鏈上其中一家保險公司申請理賠，其他公司就會收到通知，同步理賠，保戶不用在逐一向投保的公司申請。

第二是5月3日才上路的理賠醫起通，保戶授權後，保險公司可逕向有合作的醫院調閱診斷書等相關證明文件，辦理後續理賠事宜，可減少保戶再去醫院掛號、申請就醫證明的頻率，亦可減少感染機會。

第三是各公司自行提供的住院理賠金扣抵或醫療理賠預付金，如國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及台灣人壽都有各自洽談合作的醫院，若保戶入住這些醫院，可申請用醫療險理賠金等直接抵扣住院費用，保戶不用再去籌措現金。

另外如國泰人壽提供最高7天、中國人壽最高10天、南山人壽最高5天的理賠預付金，保戶只要符合保單理賠條款，即可申請，用以因應住院初期的現金需求。

第四就是因應新冠肺炎疫情造成醫療量能吃緊，有些確診的保戶可能必須改住檢疫所、防疫旅館或方艙醫院進行治療，目前如國壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中壽、台壽及遠雄人壽都宣布，將視同入住一般醫院，同樣會給付醫療保險金。

第五同樣是因應醫療量能要全力因應新冠肺炎，可能出現不足的情況，一些慢性病或罹癌患者原本應入院進行後續治療，被迫改為門診治療者，可附上相關證明，壽險公司一樣會給付住院保險金。這部分如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽及台灣人壽都已宣布擴大解釋。

(工商 )