新冠肺炎疫情三級警戒之後，5月中旬到5月底的交易期間，高雄首購和首換的成屋和少數預售屋，看屋人潮和成交組數，分別是3108組和162組，比4月下旬到4月底的看屋人潮和成交組數，分別暴跌86％和76％，驗證高雄房市跟其它內需服務業一樣，短期淪為疫情慘業，苦撐等待疫情控制之後，下半年有機會再回復今年第一季的正常軌道。

高雄市房屋市場調查協會統計指出，在國內疫情尚未提升至三級警戒的4月19日到5月2日，連續2週累計的看屋人潮和成交組數，分別是3108組和162組，不過，三級之後的第一個警戒週期、5月18日到5月30日，高雄首購和首換的成屋和少數預售屋，看屋人潮和成交組數，分別只剩162組和38組，各自暴跌86.13％和76.54％。

高雄市房屋市場調查協會前理事長蔡紹豪1日表示，數字顯示人潮明顯衰退，不過，也看出一個現象是，此時冒著生命危險，出來賞屋的客戶，是真正有購屋需求的，因為，4月19日到5月2日的成交比例約19比1，而疫情三級警戒之後的5月18日到5月30日，則是4.26比1，將近5組看屋，就有1組成交。

該份統計是該會定期針對高雄100多個銷售中的首購和首換成屋和預售屋，所做的調查，並不包括銷售中的豪宅建案。

目前有多個成屋銷售的永信建設發言人陳怡均指出，永信建設5月底較4個月同期，銳減大約70成賞屋客戶，成交數量大約減少30％，比市場平均值略低。

她說，短期內，銷售部分確實受到疫情影響，長期來看，因為房屋市場仍有自住需求，若未來疫情趨緩，則不會影響公司營運。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟表示，疫情趨緩之前，只能等待，別無他法，只要疫情控制，他仍看好今年下半年的高雄房市，延續第一季的旺季，自住型客戶仍會進場，但，投資客將縮。

廣誠國際董事長董上裕指出，三級警戒，各種群聚都靜止、疫情也尚未明朗、疫苗也尚未有著落，宅在家，是正常現象、現階段只能在宅線上賺錢、熱錢都往股市，因此，房產業最好的因應之道，就是分流上班、節制成本、休養生息，等待疫情結束的波段報復性買盤。

大邁廣告副總經理許瀚員表示，疫情突發嚴峻，台灣人民素養好，自我管理，導致來人銳減，這是好現象，大型建商因成屋幾乎已銷售完成，且子彈充份，預期未來土地和營建成本上漲，「疫情稍緩就是漲價的開始」。

他說，此次市場有個特色是，建商預售或成屋銷售已逾5成者，都不急售，甚至封盤，根本沒有建商降低求售。

(工商 )