疫情延燒百業蕭條，台中市長盧秀燕也公布市府發起「房東挺房客降租運動」率先將中市轄下社會住宅降租兩成，他說，台中市社會住宅第一年就打五折，再打八折等於是四折，他希望以身做則由政府帶頭，民間的房東也可以共體時艱，一起挺房客。

很多行業停工停業，甚至有很多人失業，大家經濟困難，因為政府要減少大家的接觸，有很多停業停工的措施，造成經濟困難，台中市除了提出紓困十方，中央也通過特別預算6月4日開始就會撥補各行各業經費。

盧秀燕說，市府注意到有些民眾有房租的問題，因而發起「房東挺房客降租運動」，並以身作則，中市社會住宅有將近五千戶，其中891戶入住，社會住宅住戶降租兩成。

她解釋，台中市對於社會住宅本身就有優惠，前三年分別是打5、6、7折，如果再降兩折，等於是第一年就是4折，這項政策也溯及到5月份開始，目前規劃就是5、6、7三個月，還會視疫情發展滾動式檢討。

他強調，這是市政府以身作則帶頭降租，未來也會有其他局處跟進降租，她呼籲，房東們大家共體時艱，房東挺房客。

(中時 )