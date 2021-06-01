疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，桃園市開第一槍，美容、美髮、美甲、美睫業者從6月4日至14日停止營業，對此，台北市長柯文哲暫不跟進，他坦言相當猶豫，需思考看看疫情控制與民生經濟維持平衡。
柯文哲表示，他相當猶豫，為減少人與人接觸感染，一開始先禁止餐廳，抑制吃飯造成的口沫傳染，後來夜市也不能外帶，其實領薪水者不覺得這疫情可怕，但像是攤販與夜市等，撐兩週可以，若拖久了「我很猶豫」。
柯文哲認為，至於是否擴及其他行業，坦白講「我很有點猶豫」，而美容美髮業，工作人員把口罩帶好，但真的要思考看看，因為在疫情況制跟民生經濟上，還是要維持一個平衡，束縛不可太緊，因為還是要考慮到每天要賺錢的人，今天沒賺到錢隔天就沒飯吃的人。
柯文哲強調，北市在現有的三級管制基礎上，先禁止對傳播瘟疫有危險的行業，至於其他的，「讓我再想一下」，不能對民生經濟影響太大。
(中時 )
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