打造「大河里福德祠」國際級廟宇，以「Under a Roof」概念呈現「ㄇ」字型設計，開口面向馬路象徵包容與開放。（盧金足攝）

台中市大河里福德祠將使用數位工法攜手成大產學合作，見證傳統板模工法邁入數位營造里程碑。（戴育澤建築師提供／盧金足台中傳真）

成大數位智造工坊的機械手臂將協助大河里福德祠的曲牆工程，於工坊進行切割模板與保麗龍，再運回大河里福德祠現場施工。（戴育澤建築師提供／盧金足台中傳真）

台中市大河里福德祠在建築師戴育澤穿針引線下，上弘工程行老闆鄭瑞榮與成大建築系副教授沈揚庭日前簽約合作，將使用機械手臂取代傳統人力切割模板，最傳統、最庶民的土地公廟。（戴育澤建築師提供／盧金足台中傳真）

全台首座第一個以國際競圖「大河里福德祠」，去年12月5日動工興建。（資料照／盧金足台中傳真）

全台首座第一個以國際競圖、信徒票選出建築圖的「大河里福德祠」正在動工興建，也面臨缺工之苦，憂心工程延宕，首創使用機械手臂取代傳統人力切割模板，最傳統、庶民的土地公廟，運用最前瞻性的數位工法來建造，解決業界缺工痛點，信徒期待土地公、土地婆早日能住進新家，廟方將全程紀錄施工過程出版專書，見證大河里福德祠的興建史。

因應疫情提為全國三級警戒，簽約儀式選在土地公廟外前廣場，遵守戶外集會不超過10人的原則，除簽約者上弘工程行老闆鄭瑞榮、成功大學數位智造工坊副執行長沈揚庭，戴育澤建築師、大方廣人文美學協會理事長林慧芬、麗明營造董事長吳春山長、大河里福德祠主委劉坤湧也到場見證。

西屯區大河里福德祠為全台第1座國際競圖土地公廟，由麗明營造以總經費8888萬元承攬興建，打造國際級廟宇，新建的福德祠以「Under a Roof」概念呈現「ㄇ」字型設計，開口面向馬路象徵包容與開放，屋頂設計兼具古典與現代之美，預計2022年底完工。

戴育澤表示，一棟建築物的落成有賴大量專業技術人力的投入，台灣建築環境當前缺乏技術人力，透過數位轉型，提升營建效率與人力價值。

身為成大建築系校友的戴育澤，積極倡議成大推動「數位智造」，特別推薦給大河里福德祠的營造方「麗明營造」，為業界引入數位設計、數位營造，讓最傳統的土地公廟以最前瞻性的數位工法來建造。

成大副教授沈揚庭推動台灣建築產業的數位轉型，成大數位智造工坊即以「智慧營建」為重點發展核心，機器輔助創作與建造，跳脫實驗室局限，工坊配置2支目前國內學界最大舉重力的機械手臂，構建出從設計到製造的人機協作真實場域，也是全國唯一可提供智慧營建全方位解決方案的獨創場域。

戴育澤指出，成大數位智造工坊的機械手臂將協助大河里福德祠的曲牆工程，於工坊現場進行切割模板與保麗龍，再運回大河里福德祠現場施工，因曲牆工程屬於雙重曲面，藉由電腦運算曲面弧度，施工起來更為精準。

經由機械操作，也能降低人力需求，機械手臂預計9月開始施工，廟方將全程紀錄施工過程，大河里福德祠使用數位工法，攜手成大產學合作，見證傳統板模工法邁入數位營造里程碑。

麗明營造董事長吳春山興建作品包括台中國家歌劇院、故宮南院等知名地標級建案，台中國家歌劇院由日籍建築師伊東豊雄設計，以「美聲涵洞」為概念，其中獨特曲牆和無梁柱的結構，被稱為全球最難蓋建築，現在歌劇院 的土地公廟以數位工法建造，再次展現台灣優秀的工法。

(中時 )