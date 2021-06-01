藝人安鈞璨2015年因肝癌病逝，今(1日)是他過世6周年，劉品言昨（30日）在個人IG社群表示：「每年的這段時間，憂鬱都會來訪，還是很想念你，最想念你刀子口豆腐心。」引起許多網友、藝人朋友留言與打氣，對於這位陽光男孩的去世相當思念。

劉品言昨（30日）在個人IG發文表示：「只是巧合嗎？每年的這段時間，憂鬱都會來訪，不論是因為疫情還是我自己，都覺得窒礙難行。」她坦言，六年前的這個夜半時間，她剛從北京降落台北，從機場出發，一路以連自己都不敢看的車速南行，終究沒趕上見安鈞璨的最後一面，讓她在交流道旁哭的撕心裂肺。

劉品言昨（30日）坦言：「失去你之後，無意識的把所有關係都抓的好緊，靠著時間學著平常心，還是很想念你，最想念你刀子口豆腐心，你心思細膩的可以，卻不是所有人都懂你。」一字一句都透露出對於好友安鈞璨的離世相當不捨，「我們都好，也會永遠把你放在心裡。」

藝人安以軒昨（30日）也在個人IG分享兩人昔日的合影，畫面中看見兩人笑容可掬，寫下：「米修！米修！（miss you）」畫面中，看得出兩人交情相當深厚，像是姐弟般的情誼。安以軒得知安鈞璨即將離世，當年緊急從大陸飛回台灣，為了見安鈞璨最後一面，她曾表示：「他曾經說過想看我穿白紗的樣子，等我生小孩要當乾爸，陪我坐月子。」 如今安以軒已為人妻，並擁有2個小孩，她依舊發文追悼生前摯友：「2015年的6月1日凌晨，你出發去了天堂國旅行⋯至今⋯想念。」

(中時新聞網)