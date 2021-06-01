國際美元回落，台股1日開高收連三紅，外資仍匯入並買超，激勵新台幣升勢續強，直衝27.5元關卡，買方僅剩實質需求，全靠央行進場調節後，終場升幅收斂，收在27.637元兌1美元，升值2分，連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.81億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數滑落至90之下，台股攻勢延續上漲72點至16,287點，外資在台股雖僅小幅買超21億元，在匯市續匯入，儘管出口商月初拋匯量能縮小，但除實質美元需求外，需求相對清淡，因此使得新台幣升勢強勁，盤中最高衝抵27.502元，全靠老大（央行）出手買匯，壓抑部份升幅，暫時回到27.6元價位，尾盤則並無大幅作價動作。

外匯交易員認為，目前國際市場關注重點，仍聚焦疫情及疫苗進度，整體上對風險性資產偏好不變，美股續紅帶動下，台股可望延續緩步向上，外資匯入調整操作布局，均將支撐新台幣升勢不變，但美元供需不平衡，預料央行仍將進場小幅調節，短線新台幣先看挑戰升破27.5元關卡。

(工商 )