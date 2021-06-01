近日有媒體報導，有不肖人士冒用合法金融機構或財經專家學者之名義成立詐騙群組，誘騙投資人進行投資。金管會證期局副局長蔡麗玲1日指出，今年有民間金融機構、財金專家向金管會通報，有人藉用其名義進行詐騙，她提醒，非法進行投顧、全委代操業務已觸法最重處5年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上5,000萬元以下罰金。

蔡麗玲提醒，民眾如有證券投資顧問或委託專家代客操作進行投資管理的需求，應委託依法得經營特許業務之業者辦理，以保障財產安全。

金管會及投信投顧公會已建置合法經營證券投資顧問或全權委託投資業務之業者名單，建議民眾於委託前可先至前述網站查詢。

依證券投資信託及顧問法第107條規定，未經主管機關許可，經營證券投資顧問、全權委託投資業務，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上5,000萬元以下罰金。金管會已責成投信投顧公會於其網站建置警示專區，民眾可上網查詢。

蔡麗玲指出，金融機構或民眾若有發現遭冒名或遭詐騙情形，可檢證向法務部調查局或刑事警察局檢舉或告發，以維護自身權益。另若發現有公司或人員從事非法投顧或非法代操之情事，亦可檢具具體事證逕向法務部調查局告發，或提供予金管會轉請法務部調查局調查。

事實上，2021年5月份才發生一起名人被盜成立詐騙群組的案例，而受害人正是投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫。有不肖分子假冒其名義透過臉書（Facebook）招攬會員。國泰投信已立刻在當下就發出澄清聲明稿，強調國泰投信及張錫並未舉行該專頁所言線上分享會，張錫也擬委任律師視情況追究相關行為人的民、刑事法律責任。

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