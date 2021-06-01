新冠肺炎疫情（COVID-19）持續席捲全國，而台灣的疫情也持續升溫，嚴重影響到各行各業。然而，疫情之下的零售業表現卻是逆向成長。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所1日發布《2021零售力量與趨勢展望》報告，以2019年6月至2020年5月公開財報評選出全球前250大零售業（Top 250）。

全球前250大零售業年度總營收為4.85兆美元，平均營收達194億美元，較前年度增加4億美元；Top 10的零售企業總營收為1.58兆美元，占整體32.7％比重。沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）擠下好市多（Costco）成為全球第二大零售商，並以年增13％的零售營收成長率，在 2020年度再度奪下前十大企業成長率之冠。

穩坐台灣零售業龍頭的「統一超商」以總營收75.5億美元，與2019年的排名持平142名，已連續七年進榜；值得關注的是，全聯福利中心以總營收達40.7億美元首次進榜，排名247名。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，縱使疫情持續肆虐全球，仍無法抵擋市場復甦的步伐。綜觀整體經濟，2021年一月份全球消費支出增加5.3％，而台灣今年Q1的經濟成長率更是達到8.16％，創10年來新高。許多國家的消費者憑藉著良好的防疫措施及觀念，加速線上購物趨勢的普及、線上市場的發展，和線下市場的萎縮。

(工商 )