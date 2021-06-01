土耳其南部的柯尼亞(Konya)正在舉行「國際安納托利亞2021」航空展，其中土耳其航太工業(TAI)的「自由鳥攻擊機」(Hürkuş HYEU)，在會展期間首次飛行表演，也特別引起注意。自由鳥是2人座型的螺旋槳飛機，既可擔任初級教練機，也能攜掛武器，擔任輕攻擊機。

自由鳥飛機(Hürkuş )是在2013年完成原型機，2016年進入量產，目前數量18架，主要擔任土耳其空軍的輕型教練機。這一次在航空展出現的，是高級改良武裝版「自由鳥攻擊機」，加裝了光學/紅外 (EO/IR) 攝相機、雷射標定器，以及自動駕駛系統，使它可以擔任環境偵查、空中管制，以及密接火力攻擊任務。

教練型自由鳥，目前已量產了18架。(圖/TAI)

HÜRKUŞ'UN YENİ MODELİ TANITILDI ! HEMEN ENVANTERE GİRİYOR !

「自由鳥」與「自由鳥攻擊機」的關係，有點像美國空軍的T-6「德州人2式」(Texan II)教練機 ，與AT-6「金剛狼」(Wolverine)輕型攻擊機的關係。

土耳其的航太工業頗有成績，他們對於輕型廉價的飛機與無人機特別有心得。在亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭期間，亞塞拜然軍方所引進的幾種土耳其無人機，與土耳其輕型攻擊飛彈，都獲得極好的成效，可謂是一戰成名。波蘭已經向土耳其訂購無人機，成為土耳其軍品的另一個海外用戶。

(中時新聞網)