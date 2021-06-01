星二代歐陽娜娜外型甜美，近年越來越成熟，已從當年的小女孩變成小女人，最近她登上時尚雜誌封面，難得畫上煙燻妝，尤其西裝外套裡空一片，性感微露半球邊，風格大轉變

歐陽娜娜登上《時尚芭莎》電子刊6月封面，一改過去甜美清新的形象，畫上煙燻妝，換了好幾套大紅、大黑風格強烈的套裝，搭配冷冽眼神，散發一種暗黑少女的氣質，造型多變，氣場十足。

其中，歐陽娜娜穿著一套米色西裝，腳踩黑色高跟鞋，外套底下看起來竟空空一片，加上西裝微微敞開，讓她的渾圓半球若隱若現，難得露出半球邊，展現性感又帥氣的一面。

歐陽娜娜登時尚雜誌封面。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜露半球邊，難得秀性感。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜近年將事業重心轉移至大陸，戲劇、綜藝作品不少，可身材也常成為討論焦點，日前出席活動才被曝光0修圖，遭指本人看著有些魁梧，但也有人跳出來替她平反，誇看她本人其實很瘦，忽胖忽瘦的身材意外掀起熱議。

不過，歐陽娜娜之前開心在微博曬出穿搭照，細肩帶碎花小背心搭配牛仔吊帶長褲，整個人看起來青春洋溢，卻被黑粉質疑沒穿內衣故意露點，意外掀起一波罵戰，讓粉絲無奈感嘆人紅是非多。

歐陽娜娜性感中又不失帥氣。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)