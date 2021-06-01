大陸國家衛生健康委6月1日通報，江蘇省發現一例人感染H10N3禽流感病例。

該名患者為男性，41歲，現居江蘇鎮江。4月23日出現發燒等症狀，4月28日因病情加重收入當地醫療機構救治。目前患者病情穩定，基本達到出院標準。5月28日，中國疾控中心對江蘇省送來的患者標本開展全基因組序列測定，結果為H10N3病毒陽性。江蘇省對所有密切接觸者進行醫學觀察，在當地開展應急監測，均未發現異常情況。

國家衛健委已指導江蘇省按照相關方案開展防控，並組織專家風險評估。專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N3病毒為禽源性，未具備有效的感染人的能力。全球既往未見H10N3人間病例報導，禽間H10N3病毒對禽呈低致病性。此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播，發生大規模傳播流行風險極低。

專家建議，公眾在日常生活中應避免接觸病死禽，儘量避免直接接觸活禽；注意飲食衛生，提高自我防護意識，出現發熱及呼吸道症狀，應戴上口罩，儘快就醫。

(中時 )