縣府派駐機場人員引導入境旅客快篩採檢。（縣府觀光處提供）

金門縣長楊鎮浯痛心中央罔顧離島一旦出現破口，醫療量能難以支撐的風險，只會搞與離島3縣鄉親認知有大落差的作法。（縣府觀光處提供）

金門縣府今天公告尚義機場入境旅客，均需接受強制快篩採檢，但才實施半天就遭中央反對，聲明將以違反傳染病防治法發函撤銷公告。縣長楊鎮浯痛心中央罔顧離島一旦出現破口，醫療量能難以支撐的風險，只會搞與離島3縣鄉親認知有大落差的作法，強調若旅客拒絕配合採檢，將照樣開罰3000元至1萬5000元，同時由警方、民政單位加強關懷。

這也是金門繼5／23公告在機場設置快篩站，但次日凌晨即遭中央撤銷公告後，再次遭中央疫情指揮中心以違反傳染病防治法為由撤銷公告，中央與地方防疫一直不同調，引起各方關注。

楊鎮浯表示，中央疫情指揮中心指入境離島旅客只要提交健康聲明書，有不適狀況者才需要篩檢，並強調這就是「全面篩檢」，這樣的定義跟全民認知有很大落差，同時也讓人懷疑立法院各大黨團所做的決議文書，到底還有沒有它的效力？

楊鎮浯痛批CDC每天看到的數字，有幾百人確診，有幾百人校正回歸，還有每天有數十人不幸往生，但可能無法理解對離島來說，只要有1個破口，只要有1個確診，在醫療量能有限的離島，就會引起人心惶惶。

楊鎮浯強調，在台灣5大機場快篩站全面採檢之前，縣府在金門機場的快篩站均會照常運作，雖然縣府做為地方行政機關，一定會尊重和遵守中央法令，但也會引導入境旅客配合篩檢，若拒絕篩檢就會由民政、警政體系加強關懷的力度，同時也會照樣開罰，當事人若有意見，也可依法申訴。

縣府統計，今天（含軍機）到站236人，1人持陰性證明，接受篩檢208人，總篩檢率為89％。快篩結果207人陰性、1人陽性，陽性者經再送金門醫院做PCR，檢驗結果為陰性。

(中時 )