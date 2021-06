香港大學公共衞生學院講座教授林大慶日前發言指,香港接種疫苗很方便,疫苗接種率卻是全世界最低的地方之一,「I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!(我認為香港人應該感到羞恥,為未能貢獻香港以至全世界的群體免疫)」。林大慶此番言論惹來香港男星鄭中基不滿,今(1日)更火大在臉書質疑林大慶這句話到底是從哪邊得來的結論?直言香港人選擇暫時不打疫苗,是有好多不同原因。

昔日個性火爆的香港男星鄭中基,自2011年與主播余思敏結婚當爸後,從浪子收心變成愛家好男人,一切行事都以孩子為第一優先。然而他今日就因不滿學者林大慶言論,在臉書坦言原本狠狠大罵對方一番,但被經紀人提醒不能罵髒話,所以他想問林大慶:「請問你在發表『I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!』是怎樣得出的結論呢?」

鄭中基說,香港人選擇暫時不打疫苗有很多不同原因,包括身體不適合、對疫苗沒信心等,這些人並不是不打,而是選擇多考慮,等穩定之後才決定接種,「這些人是否要feel ashamed?(感到羞恥)身體狀況不適合要感到羞恥?擔心自己和家人健康與生活,都要感到羞恥?」

鄭中基不客氣直言,林大慶身為一位大學教授,講一大堆不負責任的廢話,還要怪罪香港人?更稱林大慶的根據就是香港有這麼多疫苗為何不打,不就等同於有得吃不吃所以罪大惡極啊?他更直斥林大慶當打手都做不好,當什麼教授?鄭中基這番話,更在文章發出不過1小時,火速吸引1萬7千網友按讚,激讚他說出很多香港人的心聲。

(中時新聞網)