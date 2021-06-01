香港大學公共衞生學院講座教授林大慶日前發言指，香港接種疫苗很方便，疫苗接種率卻是全世界最低的地方之一，「I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!(我認為香港人應該感到羞恥，為未能貢獻香港以至全世界的群體免疫)」。林大慶此番言論惹來香港男星鄭中基不滿，今(1日)更火大在臉書質疑林大慶這句話到底是從哪邊得來的結論？直言香港人選擇暫時不打疫苗，是有好多不同原因。

昔日個性火爆的香港男星鄭中基，自2011年與主播余思敏結婚當爸後，從浪子收心變成愛家好男人，一切行事都以孩子為第一優先。然而他今日就因不滿學者林大慶言論，在臉書坦言原本狠狠大罵對方一番，但被經紀人提醒不能罵髒話，所以他想問林大慶：「請問你在發表『I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!』是怎樣得出的結論呢？」

鄭中基說，香港人選擇暫時不打疫苗有很多不同原因，包括身體不適合、對疫苗沒信心等，這些人並不是不打，而是選擇多考慮，等穩定之後才決定接種，「這些人是否要feel ashamed？（感到羞恥）身體狀況不適合要感到羞恥？擔心自己和家人健康與生活，都要感到羞恥？」

鄭中基不客氣直言，林大慶身為一位大學教授，講一大堆不負責任的廢話，還要怪罪香港人？更稱林大慶的根據就是香港有這麼多疫苗為何不打，不就等同於有得吃不吃所以罪大惡極啊？他更直斥林大慶當打手都做不好，當什麼教授？鄭中基這番話，更在文章發出不過1小時，火速吸引1萬7千網友按讚，激讚他說出很多香港人的心聲。

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(中時新聞網)