上海商銀(5876)今年首季資產和負債均較去年同期上揚，資產為2.118兆元，負債1.9兆元，而每股淨值也較去年同期成長，上揚到35.7元。上海銀首季稅後盈餘為37.21億元，EPS為0.83元，亦均較去年同期成長。上海銀行近年來積極向東南亞拓展，5月再增越南北寧代表人辦事處。

上海銀在2018年8月以約新台幣24億元投資柬埔寨微型金融機構AMK的80.01%股權，這也是上海商銀首宗海外併購案。而去年3月21日經董事會決議通過將向AMK之外部股東取得962仟股，取得價款為2612萬美元，該案已於109年5月27日經金管會核准，於109年6月23日經柬埔寨中央銀行核准，並於同年8月6日經柬埔寨商務部核准增資完成，使上海銀對AMK持股比例上升為99.99%。

今年5月，上海銀前往越南設立北寧代表人辦事處，就近提供越南北部台商金融諮詢相關服務。上海商銀看好越南經濟與金融市場的發展潛力，早在2006年即前往越南設立同奈代表人辦事處，並作為該行啟動布局亞太的起始點，2011年該辦事處升格為同奈分行，該行前後又陸續於香港、新加坡及大陸無錫設立分行，並於柬埔寨、泰國及印尼設立代表人辦事處，連同其香港子行上海商業銀行於香港、美國、英國及中國大陸的分行，以及柬埔寨子公司AMK Microfinance Institution與中國大陸的子公司上銀融資租賃公司。

北寧代表人辦事處首席代表林麗珍經理，畢業於國立中央大學財務金融系，1994年進入上海銀行服務迄今，擁有27年的年資，曾任越南同奈分行資深企業金融RM及延平分行經理，銀行資歷相當完整。

(時報資訊)