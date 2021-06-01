以中國大陸重慶為主要市場的混凝土廠永固-KY(5546)下午舉行線上法說會，財務長蔡宗佑說，隨著旺季即將來臨，加上又有新廠的布局，下半年表現應該可以期待。大陸重慶地區積極推廣預鑄構件工法，公司看準此一趨勢，今年4月也和當地政府討論中外合資模式成立公司的可行性，目前還在商討當中。

永固今年首季毛利率較去年下滑，蔡宗佑說，去年大陸區受到疫情衝擊，很多混凝土同業都沒開工，公司防疫做得好是首批開工的，因此，去年3~6月間取得超額利潤。今年大陸區疫情管理上軌道，市場回歸正常，所以毛利回到往年的水準，若以今年首季和2019年同期比較，還是有所成長，隨著旺季到來又有新廠布局，下半年還是可以期待。去年併購的泰宏廠，讓公司跨進入長江南岸市場，將成今明兩年營運的新成長動能。

蔡宗佑指出，短期將會積極放在產業升級方面，現在大陸重慶區大力推動混凝土預製構件工法，此法有三大優勢，包括安全、節省人工，可望較傳統工法減少一半人力；節能環保；兼顧品質與效率，可以較傳統建造省3/4的工期。重慶當局現在正在大力推行此一工法，預期2023年開始發酵，公司將全力搶進此一市場。

永固近期尋求產業上游整合及預鑄構件廠的投資機，已在今年4月與重慶當地政府商討是否能採用中外合資模式的可行性。永固預先召開董事會最得董事的認同，蔡宗佑說，未來將隨協商過程的推進，將依規定進行公告。

(時報資訊)