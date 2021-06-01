看到台灣疫情嚴峻，但卻缺少疫苗可用，許多縣市政府和民間團體，紛紛表態自購國外疫苗救疫情，南投縣政府更是在第一時間向中央提出申請，但縣長林明溱今天(1日)表示，遲遲沒有等到中央公文，並指中央似乎不樂見地方能買到疫苗，他忍不住痛斥這種心態十分惡劣。

中天新聞報導，林明溱表示，全國想要購買輝瑞疫苗的縣市相當的多，尤其我們南投縣已經報上去了，究竟核不核准，都沒有公文下來，我們也沒收到正式公文，而中央買疫苗遇到一些困難買不到，現在台灣2300萬的老百姓急著要打疫苗，結果你們這個動作慢的實在讓老百姓都非常失望，現在每天死亡人數不斷增加，這相當嚴重的。

林明溱認為，地方爭取要來購買疫苗，中央應該有輔導單位，衛福部也要派專人到幫我們輔導，究竟疫苗要從哪個方向去買？要找哪個藥商來代理？我們才可以有一個方向來採購。

林明溱更忍不住直言，「中央我看他們的心態是這樣，地方買不起他們就高興，這種心態是最不應該的、最惡劣的」，執政黨怎麼可以有這樣的心態？所以中央應該趕快有這些技術人員來給我們輔導採購疫苗，這樣才不會被誤會。

林明溱呼籲民進黨政府，應該儘快幫忙地方採購疫苗，他們不買，地方來買，「你們也不用花自己的錢，地方自己去籌，拜託，救人民的生命比較要緊，不要再耍政治口語，希望趕快協助地方」。

疫苗購買公文遭「已讀不回」 林明溱怒:中央心態惡劣

(中時新聞網)