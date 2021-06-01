中國外交部網站1日消息，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利外長近日先後到訪中國，國務委員兼外長王毅表示，這是今年中方同歐洲國家外長首次面對面會晤，也是面對新形勢、新挑戰，中歐之間的一次戰略溝通。他與4國外長進行了深入、坦誠交流，達成了後疫情時代加強對話合作；當前中歐關係出現的一些困難值得重視，應當冷靜反思；捍衛多邊主義一直是雙方最重要的共識等廣泛共識。

王毅在5月31日與匈牙利外長西雅爾多會談後表示，他與國外長達成廣泛共識有：

在後疫情時代加強對話合作，應當成為中國和歐洲各國的共同選擇。雙方有高度互補的發展優勢，有長期積累的合作基礎，有同樣迫切的恢復增長需求，理應團結互助，優勢互補，在早日戰勝疫情基礎上，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通，推動務實合作保持發展勢頭。

當前中歐關係出現的一些困難值得重視，應當冷靜反思。正確的做法應是在尊重基本事實前提下，開展建設性對話，增進相互瞭解，消除疑慮誤解，不斷擴大共識，聚焦互利合作，推動中歐關係實現健康穩定的發展。

中歐作為多極化進程中的兩支重要力量，捍衛多邊主義一直是雙方最重要的共識。過去幾年，面對單邊主義逆流，正是中國和歐洲共同站了出來，以實際行動維護了多邊主義，避免了世界走向對抗和分裂。面對後疫情時期更加複雜多樣的全球性挑戰，中歐作為全面戰略夥伴，更應從大局和長遠著眼，加強協調合作，共同維護和踐行真正的多邊主義，切實改進完善全球治理，共建人類命運共同體。

王毅強調，4國都是中國在歐洲的重要合作夥伴，與中國的關係也都經歷了國際風雲的考驗。當前這一關鍵時刻，大家在貴陽深入溝通，具有重要的現實意義。中方願與歐洲繼續交流對話，增進理解信任，共同促進合作目標，更好服務於中歐各自發展和人民福祉。

(中時 )