比利時駐韓國大使夫人相雪秋4月在韓國服飾店購物時，和店員發生糾紛，盛怒之餘掌摑女店員，引發外交糾紛，比利時外交部上周宣布，召回駐韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier），萊斯庫耶將於夏天離任。

比利時駐韓國大使夫人相雪秋4月在韓國服飾店購物時，和店員發生糾紛，盛怒之餘掌摑女店員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，比利時外交部5月28日宣布召回駐韓大使萊斯庫耶，指出「很明顯」萊斯庫耶「已經無法心平氣和地進一步履行職責」。萊斯庫耶是在2018年起擔任比利時駐韓大使。

今年4月8日，萊斯庫耶的華裔夫人相雪秋在首爾龍山區一家服飾店購物時，沒有買東西就離開店家，被一名女店員誤會身上的外套是店裡的衣服還沒有結帳，於是女店員追了出去。店員受訪時指出，事發當時她聽不懂相雪秋在說什麼，只是想要確認相雪秋外套上的吊牌，兩人在服飾店外對峙，女店員確認外套並非來自店裡後有向相雪秋道歉，之後就回到店裡繼續工作，不過相雪秋卻追了進來。

監視器畫面顯示，相雪秋生氣地用手比劃，還推了2名女店員中的其中一人，之後更直接賞女店員一巴掌，導致女店員臉頰上印上紅紅的印記。

這起事件引發軒然大波，首爾警方原先表示，相雪秋有外交豁免權，因此不會被起訴，不過比利時外交部上周五的聲明強調，在韓國警方要求下，已經取消相雪秋的外交豁免權，保證她會全力配合韓國警方調查，還指出相雪秋私下已經主動和2名女店員碰面，當面為自己「不可被接受的行為」道歉。

聲明指出，相雪秋已經親自說明並且和警方配合，比利時副總理兼外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）因此決定讓萊斯庫耶於今年夏天離任，指出這是對比利時與韓國關係的最佳利益。

不過韓聯社引述韓國外交部的說法，指出比利時方面通知韓方只有在配合警方調查方面「部份」放棄相雪秋的外交豁免權，韓國外交部表示，就他們的理解，並不包含後續出庭受審及處罰等。

儘管威爾梅斯及比利時駐韓大使館為了相雪秋掌摑女店員多次道歉，這起風波仍持續困擾著比韓關係。

女店員表示，「我們理解她很憤怒，但是這無法合理化她的暴力行為」，指出被打耳光的女店員後續出現耳鳴症狀，「精神極度痛苦。」

據法廣報導，相雪秋於1958年出生於北京，她與夫婿萊斯庫耶於大陸相識，2018年隨萊斯庫耶派駐首爾，並在當地教授太極拳。

(中時新聞網)