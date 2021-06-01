上週末梅雨鋒面報到，連續兩天豪大雨為中部地區帶來豐沛雨量，立委黃國書、何欣純、張廖萬堅和莊競程等人1日邀經濟部水利署和自來水公司至台中市石岡水壩視察水庫蓄水情況，籲請研議是否提早解除供五停二限水措施。水利署指出，本週末降雨若能達110毫米，再加上氣象預報可能有午後雷陣雨，就有機會檢討現況措施，並視水庫蓄水情形，下週可望逐步恢復正常民生供水。

黃國書表示，這波梅雨鋒面為中部地區水庫挹注不少水量，對紓解中部旱象幫助不小，中部供五停二限水措施已實施近兩個月，又適逢疫情爆發期間，無論是個人、居家或工作場所的清潔消毒需求皆暴增，民眾一方面防疫一方面又要限水，實在苦不堪言。

何欣純說，石岡水壩因即將滿載而需將水放流，豐原淨水場是否有能力處理石岡壩溢流量？才不會浪費寶貴的水資源。張廖萬堅指出，水利署針對恢復民生用水部分是否有明確指標或預估？農業灌溉及耕作，水利署應和農委會做規劃討論，讓農民不會無所適從。

莊競程說，目前的限水措施對民生影響很大，若水利署評估水情緩解，希望能夠逐步放寬。此外，針對旱象造成農業衝擊，水利署應與農委會加強應變措施，面對越來越頻繁的極端氣候，也要趕緊做好準備。

自來水公司董事長胡南澤表示，上週末降雨對水情雖有助益，但離解除限水警報仍有一段距離，需依本週末降雨情況再做檢討評估。

水利署署長賴建信指出，因應上週末全台豪大雨成立高濁度前進指揮所，將短期強降雨造成的高濁度進水，盡快作為可供民生使用；至於何時解除限水，若本週末降雨能有110毫米，再加上這幾天氣象預報可能有午後雷陣雨，就有機會檢討現況措施，並視水庫蓄水情形，下週可望逐步恢復正常民生供水。針對農業及極端氣候的部分，水利署隨時和農委會及相關單位進行滾動式檢討。

(中時 )