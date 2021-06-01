台灣政壇近期為了國產疫苗、外購疫苗吵翻天，而遠在千里之外的以色列，早在去年6月，以色列就砸下重金，以2倍價碼向輝瑞（Pfizer）採購數百萬劑疫苗，此外，當地國產疫苗也即將進入第3期人體試驗，正靠採購與研發雙管齊下邁向完全解封。前民進黨立委林濁水就坦言，國民黨現在攻擊政府採購高端疫苗，措詞真是太過輕描淡寫了，真是難以想像。

高端疫苗生物製劑股份有限公司。(圖/翻攝自 高端疫苗公司臉書粉專)

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增327例，包括本土病例262例，校正回歸65例。疫情持續升溫，政府也在5月底宣布，與國產疫苗廠商高端、聯亞簽訂最多2000萬劑疫苗合約。

林濁水1日坦言，見到了以色列搶先採購疫苗的大氣魄，在月初他就已提過防疫專家早示警，真正保險要靠疫苗，但是到現在除了AZ，都很不確定，就令人難以接受。原因是當時是托大？還是小氣？還是公務員過度憂讒畏譏，以致於礙手礙腳？

林濁水說，他現在看藍營人士攻擊政府簽約採購「高端」，才驚覺所謂「讒」所謂「譏」，措詞真是太過輕描淡寫了，根本不是譏、讒，而是誓不共載天拚個「與汝偕亡」，真是難以想像。

網友留言直呼，「若外購疫苗充足，國家隊何去何從？」、「為何出家人與商人都買的到，政府買不到？」。

見到了以色列搶先採購疫苗的大氣魄，在月初我感嘆「防疫專家早提醒真正保險要靠疫苗，但是到現在除了AZ，都很不確定，就令人難以接受。原因是當時是托大？還是小氣？還是公務員過度憂讒畏譏，以致於礙手礙腳？」 現在看藍人攻擊起政府簽約採購高端是有人為了炒股時，驚覺所謂「讒」所謂「譏」，措詞真是太過輕描淡寫了，根本不是譏、讒，而是誓不共載天拚個「與汝偕亡」！ 真是難以想像。 由林濁水發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)