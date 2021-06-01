「星爺」周星馳堪稱華人影壇國寶，憑藉獨特搞笑風格拍出的「周星馳電影」名聞遐邇，除了星爺本人的魅力外，他片中的女主角們也是大亮點，被星爺相中成為「星女郎」的女星們，無一例外都成了演藝圈女神，其中，2016年擔綱周星馳電影《美人魚》女主角的女星林允，不但是星女郎，還是星爺徒弟，盛傳是最受星爺寵愛的一個，而25歲的她，不但臉蛋完美，私下照片展現優異「本錢」，集可愛與性感於一身，難怪受寵。

今年25歲的林允，在2014年憑藉拍攝網路劇出道，才剛出來闖盪，就被周星馳相中擔任電影《美人魚》女主角，她因「星女郎」身分知名度飆升，工作運、財運大開，幾年前曾經被富比世列為大陸30歲以下菁英榜，林允不負身為星爺徒弟的期望，這些年圈粉無數，微博竟有破千萬粉絲數，如今已被安排擔任星爺新片《美人魚2》的女主角。

林允曬私照，大秀小蠻腰、長腿與蜜桃臀。(翻攝自林允IG)

工作、代言滿檔的林允，仍抽空分享私照，最近她在IG貼出一組生活照，照片中她綁著春麗包包頭，穿著肩膀挖空設計粉色緊身短版上衣搭配牛仔熱褲，不但大曬小蠻腰與大長腿，還有一張是由下往上拍的邪惡視角，讓她蜜桃翹臀全都露，有別於過去清純可人形象，展現小惡魔般的俏皮性感，讓人耳目一新。

事實上，一直給人身形纖細形象的林允，曾因接下國際內衣品牌廣告，拍攝的代言照片跟超模們的排在一起，被譏虎背熊腰，她日前再度挑戰，接下大陸知名品牌內衣代言工作，將早年極速減肥那套方法又拿出來，嚴格限制飲食，將阿膠、大棗糕及烚菜當主要食物，還安排大量運動，成功在幾個月內甩肉7公斤，一雪前恥。

(中時新聞網)