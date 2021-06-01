在女兒訂婚儀式前，護理師協助王男穿上西裝、打理門面。(屏基提供)

國內新冠肺炎仍然嚴峻，屏東基督教醫院日前有罹患俗稱漸凍人的王姓男子因病入院，未婚的一雙兒女是他放不下的牽掛，與男友穩定交往中的女兒，決定在加護病房舉行訂婚儀式，為冰冷病房帶來一點喜氣。

當天護理師幫王爸爸換上西裝梳理頭髮，當聽到準女婿說：「爸，我會好好照顧小彩」；還有親家母，「我會把她當作自己的女兒」的保證，王爸爸嘴角微微上揚。

女兒即將步入婚姻，當爸爸的總有話要說，但王男全身癱瘓無法口述也不能筆談，要如何傳達對女兒的祝福？想到這，3位護理師決定送給新人們一份「爸爸的祝福」。

拿著注音符號溝通板，和王男展開眼神版的比手畫腳，一個字一個字，看著他的眼神來猜拼音、猜字，並把整個過程錄影下來，大家看影片中爸爸吃力的表達都不禁紅了眼眶。

「眼中有別人要尊重、心中有愛要包容」，這2段話是爸爸送給女兒的嫁妝，勉勵女兒及女婿用尊重及包容攜手經營婚姻。這一幕看在旁人眼裡都覺得非常感動。

(中時 )