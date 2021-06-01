全球航運再受衝擊，大陸廣東新冠肺炎疫情爆發，讓深圳鹽田港被迫進行更嚴格的防疫管制，貨物進出口受到推遲，航運商馬士基已向客戶告知，接下來的船期恐延遲7至8天時間，且部分貨櫃輪會避免經過鹽田港，以避免延誤時程。

美媒報導，鹽田港為全球第四、大陸第三大港口，但近期廣東省新冠肺炎疫情擴散，當局決定拉高防疫層級，全面進行篩檢與消毒，導致西岸碼頭停擺，東岸作業效率也只剩下30%，進出口工作受到阻礙。

貨櫃航運龍頭馬士基已通知客戶，由於碼頭持續擁塞，接下來的貨程恐會延遲7至8天，另外，深圳蛇口港也制定相關防疫規則，只有5日內到港的船隻才能進行入閘作業。

由於深圳地區港口出現干擾作業的狀況，馬士基宣布旗下部分船隻將避開鹽田港與蛇口港，以降低受耽擱的程度。

根據數據顯示，鹽田港去年吞吐量達1334萬個20呎標準貨櫃，占廣東省超過1/3的進出口貨量及大陸對美國1/4的貨量，角色相當吃重。

(中時新聞網)