天氣炎熱，蛇類開始出沒，台中市農業局長蔡精強1日表示，由於抓蛇地點有的很偏遠，本來委託一區委請民間抓蛇，今年擴大為山、海與市屯等3區，蛇類入侵民宅或居家環境，經通報後專業廠商將於30分鐘內抵達現場，並於1小時內處理，蜂類處理期限為2天，市長盧秀燕表示，消防局和農業局捕蜂抓蛇，極少數民眾卻放生蛇類，呼籲不要亂放生，破壞環境生態，要求遏止放生行為。

蔡精強今日在視訊市政會議指出，統計去年補蜂抓蛇共1萬1000件，其中蜂類5000多件，蛇類6000件，氣溫漸高，蛇類易出沒，農委會補助台中市辦理今年度執行捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫。

其中，中央補助款540萬比例占30％，台中市配合款1260萬元，占比例70％，合計1800萬元，中央補助款540萬元今日在市政會議提案由市府同意辦理先行墊付。

盧秀燕表示，消防局和農業局捕蜂抓蛇，但極少數民眾卻放生蛇類，造成民眾傷害，呼籲民眾不要亂放生，破壞環境生態，要求遏止放生行為。

農業局表示，依台中市野生動物保育學會2011至2020年資料指出，眼鏡蛇、雨傘節與龜殼花等有毒蛇類均為中市常見蛇類，其中，在台中市被捕獲蛇類（包括有毒、無毒），以眼鏡蛇居冠，占25.19％。

因這些有毒蛇類族群量穩定，農委會已於2019年將龜殼花、雨傘節及眼鏡蛇由保育類調整為一般類野生動物，農業局提醒民眾於野外從事戶外活動或農作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，多數蛇類不會主動攻擊人，民眾看到蛇類也請快速離開勿接近。

(中時 )