宅配業者發出通知，6月1日至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹。（摘自宅配公司官網）

台南芒果量產季快到了，目前農友已小批開始出貨，今天中午卻傳出兩家大宅配業者通知農友，6月1日至6月3日或4日，暫停受理寄往基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹，農友反應，連一般常溫宅配都被拒收，農友四處打聽不知如何是好。

受疫情影響，民眾宅在家線上購物，宅配公司業務量大增，楠西區農會果樹產銷班第50班班長楊沁涓表示，之前就有宅配公司表示業務繁重，無法保證今日寄、隔日到，但芒果如果以常溫宅配，隔天到貨芒果不至於悶壞，若多在倉儲悶一天，芒果可能開始長斑，消費者通常不能接受。

楊沁涓說，芒果農為了分散市場、打自有品牌，近年來走宅配通路愈來愈多，但除了紙箱、運費漲價，今年受疫情影響，又遇到宅配無法負荷，芒果量產季即將到來，果農們都「剉咧等」，要另找備案。

楊沁涓說，產銷班積極尋找替代方案，希望與其他貨運、宅配公司合作。也有農友表示，因為宅配公司無法保證隔日送達，因此他都寄中華郵政。

(中時 )