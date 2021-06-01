中國網路再有熱詞走紅，近日，「躺平」話題引發熱議，新東方董事長俞敏洪對此發表反對意見，但卻遭到網友嘲諷。

社交網站豆瓣有網民發文感嘆世事維艱，有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元人民幣，房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要渠道是去中國影視拍攝基地橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了。他總結自己的這種狀態叫「躺平」。

這個詞既能形象的説明了他現實生活的狀況（去躺屍），又能暗示出他心態上或者追求上的一種貼地平線的低姿態。被無形壓力困擾的各色人等，一下子產生了共鳴，於是掀起一輪又一輪熱浪。

5月30日，在第四屆中國青年企業家峰會上，俞敏洪談到「年輕人躺平的問題」，他説，董明珠和他聊，他們這一代企業家要激起年輕人奮鬥精神，不能鼓勵打遊戲、借款消費，而是為中國創造財富。俞敏洪稱，現在年輕人「躺平」太佛系的話，國家的未來靠誰做？

俞敏洪的言論在微博上引發了網民們的熱烈討論，同時還遭到不少網友嘲諷。有網民用圖片調侃道，「躺平」的韭菜不好割啊。還有網友表示，你讓我有份工作早九晚五有周休，能養活一家老小，車貸房貸不用愁的話，你讓我坐起絕對不躺起。

(中時 )