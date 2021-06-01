台北市政府今（1）日的防疫因應記者會中宣布三個有關科技防疫的資訊，分別是台北通實聯制、紓困線上申辦、疫情數據儀表板等。其中，台北通實聯制可謂是在政委唐鳳在5月19日提出的「簡訊實聯制」基礎上再進行優化，可方便觸及兩大類型的消費者，更進一步完善簡訊實聯制的功效。

根據台北市政府防疫因應記者會前播放的影片，政委唐鳳說明，如果是「電信商不是台灣五大電信」，以及「手機沒有辦法發送簡訊」的使用者，實際上無法使用「簡訊實聯制」。對此，台北通Taipei Pass app，可以補足這一塊。

台北市政府秘書長陳志銘在今日在記者會中分享，台北通Taipei Pass發現現在許多商家都自主在店外貼出許多種實名制的QR Code，讓民眾眼花撩亂。對此，台北通Taipei Pass在簡訊實聯制的基礎上，提供了可透過台北通Taipei Pass app或是手機內建相機（多數已包含可掃描辨識QR Code的功能）皆可掃描的整合型QR Code。且送出簡訊實名制資訊後，手機畫面也會顯示店家名稱、也可同步回報同行者（如果小孩沒有手機無法進行簡訊實聯制，可一次回報同行者）。字體也更大，不僅便於民眾辨識，也可利於商家快速辨識。陳志銘分享，有需要的店家在「台北市防疫實聯制整合型 QR Code 申請」網頁即可進行申請；若要再次列印，可透過當初申請的電話號碼即可找到原本申請的QR Code，讓降低重複申請的情況。

台北通Taipei Pass簡訊實聯制步驟。（摘自台北市政府資訊局官網）

此外，因為疫情管制很高程度影響到市民的經濟活動，對於許多家庭已帶來經濟上挑戰。台北市政政府因此也在「台北市政府市民服務大平台」中，建置了「COVID-19紓困專區」，提供包含延稅、免租、企業融資、補助等9大項目的申請。此平台登入時，除了透過帳號密碼來登錄，也可透過台北通Taipei Pass掃描登入，因為此app已實名制，會同步帶入已有的資料，減少填寫表單的時間，加快申請流程。

台北市政府官網COVID-19紓困專區。（摘自台北市政府資訊局官網）

第三，台北市政府說明將利用大數據製作疫情數據儀表板。這項成果運用政府公開的疫情資訊和數據加以處理，轉化成專屬於北市的「疫情儀表板」，從風險評估到資源調配，彙整多種面向的資料來源，並以視覺化的畫面呈現，讓北市府疫情小組更直覺地掌握感染途徑資訊，包含居家檢疫、居家隔離、快篩人數、PCR（核酸檢測）確診人數等等，亦可作為在評估風險值和研擬防疫決策之參考。

台北市政府在防疫因應記者會宣布將製作疫情數據儀表板。（摘自台北市政府資訊局官網）

(科技)