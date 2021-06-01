證交所今（1）日公布109年本國上市公司全體員工平均薪酬，分別由鴻準（2354）及永豐餘（1907）奪下冠亞軍，平均年薪都在400萬元以上，各為419.2萬元及415.8萬元。受到關注的是台積電（2330）只以239.2萬元居第18名，輸給聯發科的第六名、341.5萬元。

險了第一名為鴻準，第二名為永豐餘之外，第三至第十名分別為：愛山林、祥碩、精成科、聯發科、聯詠、瑞昱、三商、聯華等，都各在300萬元以上。

此外，全體員工平均薪酬超過200萬元的還有：和泰車、華固、南僑、威盛、志超、愛普、群光、台積電、鴻海、遠雄港、旭隼、創意、日月光投控、南帝、聯陽、台數科、矽創、長華*、晶豪科、揚智、國揚、冠德、致新及嘉威等24家。

證交所表示，6月1日已於公開資訊觀測站公告彙總，揭露本國上市公司申報之109年全體員工薪酬資訊，6月底前將再彙總揭露本國上市公司109年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

證交所表示，期許上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。

(工商 )